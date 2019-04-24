رياضة | التشكيل المتوقع لديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف مانشستر يونايتد، نظيره مانشستر سيتي، في المباراة المؤجلة بينهما بالدوري الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد"، المقرر لها اليوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن يبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: دالوت – سمولينج – ليندلوف – لوك شو

الوسط: هيريرا – ماكتوميناي – بوجبا

الهجوم: لينجارد – مارسيال – راشفورد

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بينما يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إديرسون

الدفاع: ووكر – كومباني – لابورت – ميندي

الوسط: جوندوجان – فيرناندينيو – ديفيد سيلفا

الهجوم: بيرناردو سيلفا – ستيرلينج – أجويرو

ويحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 86 نقطة، خلف ليفربول المتصدر برصيد 88 نقطة، فيما يحتل يونايتد المركز السادس برصيد 64 نقطة.