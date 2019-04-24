انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد 7 ثوانٍ.. شاهد أسرع هدف في تاريخ "البريميرليغ" والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 07:16 صباحاً - دخل المهاجم الإيرلندي شين لونج تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتسجيله الهدف الأسرع خلال مباراة فريقه ومضيفه واتفورد، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة المحلية.
ونجح "لونج" في هزّ شباك واتفورد بعد مرور 7.69 ثوانٍ على صافرة بداية المباراة، ليكون بذلك الهدف الأسرع في تاريخ "البريميرليغ" بحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات.
وتفوق لونج بذلك على هدف ليدلي كينغ الذي جاء بعد 9.82 ثوانٍ، في حين حلّ هدف المهاجم الإنجليزي الأسبق آلان شيرر ثالثاً بـ10.52 ثوانٍ.
ويحتل ساوثهامبتون المركز السادس عشر في البطولة الإنجليزية، في حين يظهر واتفورد في المرتبة الثامنة.
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