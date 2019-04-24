الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تجرى مساء اليوم الأربعاء مواجهات ساخنة في الدوريات الاسيوية والاوروبية حيث يواجه ارسنال فريق ولفرهامبتون ويواجه مانشستر يونايتد فريق مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، فيما يلعب اتلتيكو مدريد مع فالنسيا للحفاظ على حظوظه في الدوري الاسباني لكرة القدم. وفيما يلي أبرز المباريات العالمية اليوم الأربعاء 24 أبريل 2019: كأس إيطاليا 2018/2019

21:45 ميلان ضد لاتسيو نصف النهائي كأس ألمانيا 2018/2019

21:45 فيردر بريمن ضد بايرن ميونيخ نصف النهائي دوري أبطال آسيا 2019

13:00 كاشيما انتلرز – اليابان ضد جيونجنام – كوريا الجنوبية المجموعات Advertisements 13:00 جيونبك هيونداي موتورز – كوريا الجنوبية ضد اوراوا ريد دياموندز – اليابان المجموعات 15:00 بكين غوان – الصين ضد بوريرام يونايتد – تايلاند المجموعات 15:45جوهور دارول تاكزيم – ماليزيا ضد شاندونغ ليونينغ – الصين وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة ارسنال وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/587132 مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/587130 مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

https://www.alweeam.com.sa/587131

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