الان تتابع أبطال آسيا: الهلال يعاني من الغيابات قبل مواجهة العين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تأكد غياب لاعبي فريق الهلال، سبيستيان جيوفينكو، ومحمد البريك، ونواف العابد، عن مواجهة العين الإماراتي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
يغيب البريك وجيوفينكو عن المباراة بسبب تراكم البطاقات، بينما تعرض العابد للطرد خلال مواجهة استقلال طهران الإيراني، في رابع جولات دور المجموعات من البطولة الآسيوية.
واقتنص الهلال فوزاً غاليا بهدف لجيوفينكو أمام استقلال طهران الإيراني، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، وبات على أعتاب التأهل إلى دور 16.
ويستضيف الهلال نظيره العين يوم 6 مايو (أيار) المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.
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