شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يصل إلى حفل «تايم» لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل النجم محمد صلاح، مهاجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، إلى حفل مجلة «تايم» الأمريكية لإعلان قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019.

كان «مو» وصل إلى مدينة نيويورك الأمريكية، صباح الثلاثاء، لحضور الحفل بعد اختياره ضمن قائمة المجلة التي وضعت صورته على صدر غلافها.

وقالت المجلة عن «مو»، عبر حسابها على «تويتر»: «محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الأن يزين السجادة الحمراء».

محمد صلاح يصل إلى حفل مجلة «تايم»

محمد صلاح يصل إلى حفل مجلة «تايم»