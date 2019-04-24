شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تطالب الأندية واللاعبين ومجالس الإدارات بالإلتزام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت لجنة المسابقات باتحاد الكرة من الأندية واللاعبين ومجالس الإدارات ضرورة الالتزام خلال الفترة المتبقية من عمر مسابقة الدوري والتي تشهد منافسة صعبة سواء علي الهبوط للفرق الثلاث والمربع الذهبي وأيضا المنافسة القوية علي لقب الدوري بين الأهلي والزمالك و بيراميدز. وأكد مسؤولو اتحاد الكرة للأندية أنه سيتم تغليظ العقوبات علي اي من يخرج عن النص في المباريات المقبلة قد تصل للشطب والمطالبة بالإلتزام باعداد الجماهير التي تحضر المباريات وأيضا منع تواجد اي فرد داخل ارض الملعب لحين خروج اللاعبين والأجهزة الفنية لعدم حدوث أي تشابك او مشادات كلامية كما حدث في نهاية مباراة الاهلي و بيراميدز التي انتهت بهزيمة الأهلي ودخول اللاعبين في مشادة مع بعضهما البعض وصلت للتشابك بالأيدي.

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