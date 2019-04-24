شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات تحذر الأندية من العقوبات المغلظة فى الأسابيع الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت لجنة المسابقات باتحاد الكرة من الأندية واللاعبين ومجالس الإدارات ضرورة الالتزام خلال الفترة المتبقية من عمر مسابقة الدورى، والتى تشهد منافسة صعبة سواء على الهبوط للفرق الثلاثة والمربع الذهبى، وأيضا المنافسة القوية على لقب الدورى بين الأهلى والزمالك وبيراميدز.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة للأندية أنه سيتم تغليظ العقوبات على أى من يخرج عن النص فى المباريات المقبلة قد تصل للشطب والمطالبة بالالتزام بأعداد الجماهير التى تحضر المباريات وأيضا منع تواجد أى فرد داخل أرض الملعب لحين خروج اللاعبين والأجهزة الفنية، لعدم حدوث أى تشابك أو مشادات كلامية، كما حدث فى نهاية مباراة الأهلى وبيراميدز التى انتهت بهزيمة الأهلى ودخول اللاعبين فى مشادة مع بعضهما البعض وصلت للتشابك بالأيدى.