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تعرف على كشف حساب طلعت يوسف مع مصر المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل طلعت يوسف، المدير الفنى لمصر المقاصة عن قيادة الفريق يوم الجمعة الماضى الموافق 19 أبريل، وتحديدا عقب لقاء الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ30 للدورى لأسباب رفض المدير الفنى الإعلان عنها، مؤكدا أنه اكتفى بالفترة التى قضاها مع الفريق الفيومى، وأنه لن يضيف جديدا للفريق فى الفترة المقبلة ففضل الانسحاب بهدوء وفسخ التعاقد بالتراضى بينه وبين إدارة المقاصة.

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وقد تعاقد المقاصة مع طلعت يوسف يوم 17 فبراير من العام الماضى فى عقد يمتد لمدة موسم ونصف خلفا لعماد سليمان، عقب خسارة الفريق من جينيريشن فوت السنغالي 2-0 فى ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.

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وقاد طلعت يوسف المقاصة وهو فى المركز الـ13 برصيد 26 نقطة بعدما ساءت نتائجه خلال الموسم المنقضى فى البداية مع مؤمن سليمان الذى فشل فى تحقيق أى انتصار، ثم مع عماد سليمان الذى حقق الفوز على الأهلى والزمالك، إلا أن لعنة القطبين حلت عليه وفشل فى تحقيق أى انتصار آخر ليرحل عن صفوف أبناء الفيوم ويأتى طلعت يوسف الذى نجح فى تحقيق بعض الانتصارات أدت لبقاء الفريق فى الدورى الممتاز.

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ومع بداية الموسم الحالى نجح طلعت يوسف فى وضع استراتيجية خاصة بالفريق، وهو ما أدى إلى وصوله للنقطة 41 فى المركز السادس بجدول الترتيب.

خاض المقاصة مع طلعت يوسف فى الموسم الحالى 30 مباراة فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء، أحرز لاعبوه 29 هدفا ومنى مرماه بـ31 هدفا، وجمع 41 نقطة.

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