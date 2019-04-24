شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلى يعود من رحلة ألمانيا العلاجية بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود سعد سمير مدافع الأهلي من ألمانيا بعد أسبوع وفقا لتأكيدات الجهاز الطبي للأحمر لاستكمال برنامجه العلاجي الذي بدأه هناك بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الخلفي وتمزق في اربطة الركبة بالكامل، وهي الإصابة التي تحتاج خوض المدافع الدولي لبرنامج تأهيلي خاص لن تقل مدته عن 3 أشهر.

واكد الطبيب المعالج لسعد سمير ان حالة اللاعب تتحسن بشكل تدريجي، مؤكدً انه سيعود القاهرة ببرنامج علاجي سينّفذه بدقه بمعرفة خالد محمود طبيب الفريق، والذي رافق اللاعب في بداية رحلة سفرة لألمانيا.

فيما يعود وليد سليمان لاعب الفريق للقاهرة بعد غد ، الجمعة، قادماً من ألمانيا، بعدما سافر إليها يوم 14 أبريل الجارى للخضوع لفصحوات طبية هناك والاطمئنان على ركبته بعدما وافق الأهلى وافق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للاطمئنان على ركبته بعد انتهاء البرنامج التأهيلى الخاص به وتعافيه من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة، والتى تعرض لها فى مباراة شبيبة الساورة الجزائرى يوم 18 يناير الماضي بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يشارك سليمان فى تدريبات الأهلى فور العودة من ألمانيا بعد الخضوع لفحص طبى أخير تمهيداً لتجهيزه للمباريات المقبلة.