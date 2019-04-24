شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يرفض مواجهة غانا وكوت ديفوار وديا في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على مواجهة غانا أو كوت ديفوار وديا خلال معسكر الفراعنة المقبل فى شهر يونيو فى الإعداد الأخير، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩ يوليو المقبلين.

جاء تحفظ جهاز المنتخب لرغبتهم فى خوض وديات تدريجية المستوى ومواجهة منتخبات تصنيف ثالث وثانى فقط، ويكونوا من أصحاب البشرة السوداء خاصة أن المنتخب سيلعب مع أوغندا والكونغو وزيمبابوى فى دور المجموعات بأمم أفريقيا وفضل الجهاز تأجيل مواجهة منتخبات أفريقيا القوية لما بعد مرحلة التأهل للادوار النهائية للبطولة، واكتساب اللاعبين حساسية المباريات وحفظ طريقة اللعب، خاصة أن هناك تخوفا من مواجهة منتخب قوى قبل البطولة والتعرض لهزيمة قد تؤثر بالسلب على الفريق فى دور المجموعات.

واقترب مسئولو منتخب مصر من حسم وديتين شهر يونيو بعد الاتفاق على مواجهة غينيا بيساو وديا يوم ١٦ يونيو ومفاوضة أكثر من منتخب آخر للعب معه أحد يومى ١٠ أو ١١ يونيو.