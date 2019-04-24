شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أمير عزمى يحدد خطة الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للسويسرى كريستيان جروس، لإنهاء التقرير الخاص بمنافس الفريق الأبيض فى ذهاب نصف نهائى البطولة الأفريقية، بعد متابعته لمباراة الإياب بين النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى التى أقيمت فى ربع نهائى الكونفدرالية، على ستاد الجيش بالسويس.

وكان النجم قد فاز على الهلال فى لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سيستعد الأبيض بعد غلق ملف مباراة بيراميدز فى الدورى اليوم، للموقعة الأفريقية التى ستقام يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب، والتى يسعى فيها مجلس إدارة النادى الأبيض، لحضور أكبر عدد من الجماهير لمؤازرة الفريق من أجل بلوغ نهائى الكونفدرالية.

وكان السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك قد كلف أمير عزمى بالتواجد فى استاد الجيش بالسويس لمتابعة منافس الزمالك فى نصف النهائى الأفريقى.