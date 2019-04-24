المنافسة تشتد في الدوري المصري.. تعرف على المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز

اعداد-محمد بشاري

اشتعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز والزمالك على لقب الدوري المصري بعد فوز نادي تركي الشيخ على القلعة البيضاء أمس بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الثلاثاء ببطولة الدورى المصرى الممتاز.

وانفرد بيراميدز بصدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 63 نقطة من 29 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني بـ60 نقطة من 27 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ58 نقطة من 26 مباراة.

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– بيراميدز:

يتبقي له 5 مباريات أمام أندية مصر المقاصة – المصري – وادي دجلة – النجوم – حرس الحدود

– الزمالك:

يتبقي له 7 مباريات أمام أندية وادي دجلة – الاسماعيلي – حرس الحدود – الانتاج الحربي – الداخلية – الجونة – الأهلي.

– الأهلي:

يتبقي له 8 مباريات أمام أندية، النجوم – المصري – الإسماعيلي – إنبي – طلائع الجيش – سموحة – المقاولون – الزمالك