المنتخب يرفض مواجهة غانا وكوت ديفوار وديًا في يونيو

كتب محمد مراد - حاتم رضا

تحفظ مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على مواجهة غانا أو كوت ديفوار وديا خلال معسكر الفراعنة المقبل فى شهر يونيو فى الإعداد الأخير، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩ يوليو المقبلين.

جاء تحفظ جهاز المنتخب لرغبتهم فى خوض وديات تدريجية المستوى ومواجهة منتخبات تصنيف ثالث وثانى فقط، ويكونوا من أصحاب البشرة السوداء خاصة أن المنتخب سيلعب مع أوغندا والكونغو وزيمبابوى فى دور المجموعات بأمم أفريقيا وفضل الجهاز تأجيل مواجهة منتخبات...