مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

أسامة حافظ تقام، اليوم الأربعاء، مباريات في دوريات وبطولات أوروبا وأبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز

وولفرهامبتون مع آرسنال 8.45 مساء

مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي 9.00 مساء الدوري الإسباني الدرجة الأولى

أتلتيكو مدريد مع فالنسيا 7.30 مساء

اسبانيول مع سيلتا فيجو 8.30 مساء

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