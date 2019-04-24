رياضة | صراع أوروبي شرس على نجم إنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع أوروبي شرس على نجم إنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية أن هناك تنافس كبير بين الكثير من الأندية للحصول على خدمات نجم إنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة " صن " البريطانية إن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي ترغب في الحصول على خدمات الإنجليزي ريان سيسينون موهبة فريق نادي فولهام الإنجليزي لضخ دماء جديدة في الفريق.

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وفي حالة وافقت إدارة فولهام على عرض البيانكونيري سوف تكلف الصفقة مقابل إنتقال اللاعب صاحب الثمانية عشر عاماً مبلغ 45 مليون يورو.

ويحظى اللاعب باهتمام كبير في الدوري الإنجليزي من بين أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبيرز بالإضافة إلى بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان الفرنسي وغيرها من الأندية الأخرى.

ونجح اللاعب خلال 32 مباراة خاضها مع فريقه حتى الآن في المساهمة بثمانية أهداف سجل إثنين وصنع ستة تمريرات حاسمة لزملائه.