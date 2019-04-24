رياضة | تعليق مثير من إبراهيم سعيد على واقعة صلاح وميلنر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من إبراهيم سعيد على واقعة صلاح وميلنر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق على أنباء استغناء أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال عن محمد النني نجم الفريق في الموسم المقبل بأن الدوري الإنجليزي أفضل للنني.

وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "عندما منح صلاح ميلنر جائزة أفضل لاعب في أحد المباريات منحها عن طريق العاطفة والحب وهذا لا يحدث في أوروبا لذلك أصابته صدمة عندما رفض ميلنر منحه ركلة جزاء طلب منه تسديدها".

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واختتم سعيد تصريحاته قائلاً : " النني لو خرج من الدوري الإنجليزي لن يكون جيد بالنسبة له ومن الأفضل له أن يكمل مشواره في إنجلترا لأنه تأقلم على الحياة فيها".