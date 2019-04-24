رياضة | ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع بديل مودريتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع بديل مودريتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني مهتمة بالحصول على توقيع النجم الشاب دوني فان دي بيك متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي.

ويحاول الريال ضم الكثير من اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة مثل الفرنسي بول بوجبا والبلجيكي إيدين هازارد والدنماركي كريستيان إيركسن والكثير من اللاعبين الآخرين وزادت تلك القائمة اسم جديد بدخول دوني فا دي بيك.

ودخل الهولندي اليافع البالغ من العمر 22 عاماً حسابات الفرنسي زين الدين زيدان بسبب المستوى المبهر الذي قدمه مع فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث قادهم إلى الوصول للدور نصف النهائي من اعرق المسابقات الأوروبية التشامبيونزليج وتصدر بطولة الدوري الهولندي الممتاز.

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ويتابع زيدان اللاعب عن كثب بواسطة كشافه الملكي خاصةً أنه يعتبر الوريث الشرعي للكرواتي لوكا مودريتش الذي من المنتظر أن يرحل في الصيف المقبل للبحث عن خوض تجربة إحتراف جديدة على غرار زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفيما يخص أرقام اللاعب مع أياكس نجح فان دي بيك في تسجيل خمسة عشر هدفاً في جميع البطولات بالإضافة إلى أنه قدم إحدى عشر تمريرة حاسمة.