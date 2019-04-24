رياضة | موعد مباراة ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي إي سي ميلان مباراة قوية أمام لاتسيو مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2019 وذلك في مباراة إياب دور نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويلتقي ميلان مع لاتسيو على ملعب سان سيرو مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مدينة القاهرة و9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب من دور نصف النهائي بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب لاتسيو وهو الأمر الذي يصعب مهام الضيف في الإياب.

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وسيكون الفائز من لقاء ميلان ولاتسيو على موعد في النهائي مع الفائز من فيورنتينا وأتلانتا والتي انتهت مباراتهما في الذهاب بنتيجة 3-3.

وتقرر أن تكون مباراة نهائي كأس إيطاليا يوم 15 مايو المقبل على ملعب الأولمبيكو.

وستنقل مباراة ميلان ولاتسيو في إياب دور نصف كأس إيطاليا عبر البث المباشر والحي على قناة BT Sport 2 HD.