اونلاين | يلا شوت HD كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة مباراة مانشستر سيتي VS مانشستر يونايتد بدون تقطيع

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يلا شوت HD كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة مباراة مانشستر سيتي VS مانشستر يونايتد بدون تقطيع

تقام اليوم الاربعاء ديربي مدينة مانشستر والذي يجمع مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج والتي كان مقرراً لها يوم السادس عشر من شهر مارس الماضي.

يلا شوت HD كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة مباراة مانشستر سيتي VSمانشستر يونايتد بدون تقطيع

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام التي يتوفر عليها الفريقان قبل لقاء اليوم بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها.

يلا شوت HD كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة مباراة مانشستر سيتي VSمانشستر يونايتد بدون تقطيع

مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي مانشستر سيتي المركز الثاني على لائحة ترتيب البريميرليج برصيد 86 نقطة جمعها الفريق من 34 مباراة بتحقيقه الفوز في 28 مباراة والتعادل في مباراتين فيما تكبد أبناء بيب جوارديولا مرارة الخسارة في 4 لقاءات وفي حالة فوزهم غداً سوف يتصدرون بفارق نقطة عن ليفربول الذي لعب 35 لقاء

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يلا شوت HD كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة مباراة مانشستر سيتي VSمانشستر يونايتد بدون تقطيع

في المقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس من 34 لقاء جمع خلالهم 64 نقطة بالفوز في 19 مباراة والتعادل في 7 فيما تكبد أبناء سولسكاير مرارة الخسارة في 8 مناسبات وسجل خط هجوم المانيو 63 هدفاً وإستقبلت شباك حارسهم دافيد دي خيا 46 هدفاً.

يلا شوت HD كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة مباراة مانشستر سيتي VSمانشستر يونايتد بدون تقطيع

توقيت متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي اليوم الاربعاء

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي والتي تجمع الفريقان ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لديربي مانشستر على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة ديربي مانشستر على قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها الجزائري الكبير حفيظ دراجي ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي أندريه مارينر.