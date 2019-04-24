اونلاين | مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة Man City بث مباشر الان كورة ستار بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي (الاسطورة) بث مباشر (مان ي

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مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة Man City بث مباشر الان كورة ستار بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي (الاسطورة) بث مباشر (مان يونايتد)

تقام اليوم الاربعاء ديربي مدينة مانشستر والذي يجمع مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج والتي كان مقرراً لها يوم السادس عشر من شهر مارس الماضي.

مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة Man City بث مباشر الان كورة ستار بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي (الاسطورة) بث مباشر (مان يونايتد)

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام التي يتوفر عليها الفريقان قبل لقاء اليوم بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها.

مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة Man City بث مباشر الان كورة ستار بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي (الاسطورة) بث مباشر (مان يونايتد)

مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي مانشستر سيتي المركز الثاني على لائحة ترتيب البريميرليج برصيد 86 نقطة جمعها الفريق من 34 مباراة بتحقيقه الفوز في 28 مباراة والتعادل في مباراتين فيما تكبد أبناء بيب جوارديولا مرارة الخسارة في 4 لقاءات وفي حالة فوزهم غداً سوف يتصدرون بفارق نقطة عن ليفربول الذي لعب 35 لقاء

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مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة Man City بث مباشر الان كورة ستار بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي (الاسطورة) بث مباشر (مان يونايتد)

في المقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس من 34 لقاء جمع خلالهم 64 نقطة بالفوز في 19 مباراة والتعادل في 7 فيما تكبد أبناء سولسكاير مرارة الخسارة في 8 مناسبات وسجل خط هجوم المانيو 63 هدفاً وإستقبلت شباك حارسهم دافيد دي خيا 46 هدفاً.

مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة Man City بث مباشر الان كورة ستار بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي (الاسطورة) بث مباشر (مان يونايتد)

توقيت متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي اليوم الاربعاء

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي والتي تجمع الفريقان ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة Man City بث مباشر الان كورة ستار بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي (الاسطورة) بث مباشر (مان يونايتد)

القنوات الناقلة لديربي مانشستر على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة ديربي مانشستر على قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها الجزائري الكبير حفيظ دراجي ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي أندريه مارينر.