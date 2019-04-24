اونلاين | مشاهدة مباراة ارسنال yalla arsenal مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون | كورة لايف | يلا شوت

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مشاهدة مباراة ارسنال yalla arsenal مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون | كورة لايف | يلا شوت

يستضيف فريق ولفرهامبتون، نظيره فريق أرسنال اليوم الأربعاء 24 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مولينو، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ارسنال yalla arsenal مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون | كورة لايف | يلا شوت

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق أرسنال :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : نيلس - كوسينلي - سوكراتيس - كولاسيناك.

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خط الوسط : جندوزي - تشاكا - مسعود أوزيل - ميختاريان.

خط الهجوم : لاكازيت - أوباميانج.

مشاهدة مباراة ارسنال yalla arsenal مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون | كورة لايف | يلا شوت

وستقام المباراة بين فريق أرسنال، وفريق ولفرهامبتون في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

مشاهدة مباراة ارسنال yalla arsenal مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون | كورة لايف | يلا شوت

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يحل فريق ولفرهامبتون في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

مشاهدة مباراة ارسنال yalla arsenal مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون | كورة لايف | يلا شوت

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق أرسنال، ضد فريق ولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.