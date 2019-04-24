اونلاين | كورة HD بث مباشر مباراة ارسنال وولفرهامبتون يلا شوت | مشاهدة مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون مباشر Kooora Match

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كورة HD بث مباشر مباراة ارسنال وولفرهامبتون يلا شوت | مشاهدة مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون مباشر Kooora Match

يستضيف فريق ولفرهامبتون، نظيره فريق أرسنال اليوم الأربعاء 24 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مولينو، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كورة HD بث مباشر مباراة ارسنال وولفرهامبتون يلا شوت | مشاهدة مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون مباشر Kooora Match

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق أرسنال :-

كورة HD بث مباشر مباراة ارسنال وولفرهامبتون يلا شوت | مشاهدة مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون مباشر Kooora Match

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : نيلس - كوسينلي - سوكراتيس - كولاسيناك.

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خط الوسط : جندوزي - تشاكا - مسعود أوزيل - ميختاريان.

خط الهجوم : لاكازيت - أوباميانج.

كورة HD بث مباشر مباراة ارسنال وولفرهامبتون يلا شوت | مشاهدة مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون مباشر Kooora Match

وستقام المباراة بين فريق أرسنال، وفريق ولفرهامبتون في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يحل فريق ولفرهامبتون في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق أرسنال، ضد فريق ولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.