اونلاين | رابط yalla goal كورة اون لاين مباراة ارسنال وولفرهامبتون بث مباشر .. بث مباشر مباراة ارسنال اليوم yalla sport

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رابط yalla goal كورة اون لاين مباراة ارسنال وولفرهامبتون بث مباشر .. بث مباشر مباراة ارسنال اليوم yalla sport

يستضيف فريق ولفرهامبتون، نظيره فريق أرسنال اليوم الأربعاء 24 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مولينو، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

رابط yalla goal كورة اون لاين مباراة ارسنال وولفرهامبتون بث مباشر .. بث مباشر مباراة ارسنال اليوم yalla sport

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق أرسنال :-

رابط yalla goal كورة اون لاين مباراة ارسنال وولفرهامبتون بث مباشر .. بث مباشر مباراة ارسنال اليوم yalla sport

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : نيلس - كوسينلي - سوكراتيس - كولاسيناك.

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خط الوسط : جندوزي - تشاكا - مسعود أوزيل - ميختاريان.

خط الهجوم : لاكازيت - أوباميانج.

رابط yalla goal كورة اون لاين مباراة ارسنال وولفرهامبتون بث مباشر .. بث مباشر مباراة ارسنال اليوم yalla sport

وستقام المباراة بين فريق أرسنال، وفريق ولفرهامبتون في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

رابط yalla goal كورة اون لاين مباراة ارسنال وولفرهامبتون بث مباشر .. بث مباشر مباراة ارسنال اليوم yalla sport

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يحل فريق ولفرهامبتون في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

رابط yalla goal كورة اون لاين مباراة ارسنال وولفرهامبتون بث مباشر .. بث مباشر مباراة ارسنال اليوم yalla sport

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق أرسنال، ضد فريق ولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.