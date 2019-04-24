شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعتلي قمة الدوري.. وتركي آل الشيخ: «متصدر متكلمنيش» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، إن ناديه ولد ليكون «حلم لأي لاعب مصري وعربي»، معتبرًا أنه «بيراميدز أصبح من الأندية الشعبية في مصر والخليج العربي».

أضاف لقناة «MBC مصر»، مساء الثلاثاء: «أرجو من الإعلام أن يتعامل مع تجربة بيراميدز بشكل أفضل، ولا يغيب عن بالهم أنه فريق مصري، وله لاعبين في المنتخب الوطني».

تابع: «كنت أجهل طريقة التعامل مع الإعلام المصري وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لا أنكر أنني قمت ببعض الأخطاء الإعلامية في البداية، لكن منذ دخلت مجال الرياضة في مصر كنت صادقا في كل ما صرحت به، وهذا ما أحزن البعض».

أردف قائلًا: «متصدر لا تكلمني (..) الأيام أثبتت صحة وجهة نظري، رامون دياز وعبدالله السعيد وكينو وأحمد الشناوي وقفشة، كنت أنوي تقديم ما يفيد للمكان الذي أتشرف بالتواجد فيه».

واصل: «هناك من أعطى معلومات غير حقيقية عن كينو، والجميع يعرف من أوقف تلك الصفقة، والجميع يعلم أنني لو كنت أتدخل لما وصل الحال لما هو عليه الأن، وتم استخدامي كشماعة لفترة من الفترات، جعلتني أن أتوجه توجهًا آخر».

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زاد قائلًا: «بيراميدز ولد ليكون حلم لأي لاعب كرة في مصر والوطن العربي، نعطي الرواتب في الميعاد، والمكافآت استثنائية طوال السنة، ولن أكشف عنها بسبب الحسد».

قال: «التزمت بوعدي مع عبدالله السعيد، في كرة القدم يكون الراتب والمكافأة من خلال العطاء داخل الملعب، لا يوجد لدينا تساوي في الرواتب والحوافز بين اللاعبين، هذا نظام سائد في العالم».

أضاف: «من باب العقل والذكاء والمنطق أن يتم الاستجابة لطلبات النجوم، وإذا اتخذت قرار خاطئ يجب أن تستمر فيه، لكن أن تتخذ قرار خاطئ وبعد 4 شهور تكسر هذا القرار بطريقة غير مفهومة».

اختتم: «نحن في عالم كرة قدم، وتلك اللعبة تؤمن بمن يعطي لها، وعمر اللاعب في اللعبة لا يتجاوز الـ14 عامًا، لن يجعل اللاعب أسرته تعيش من بيت المبادئ والقيم والعدل والمساواة».

فاز بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد دار الدفاع الجوي، ليرتفع رصيده إلى النقطة 63 متصدرًا قمة الدوري، بفارق 3 نقاط عن الزمالك الوصيف.