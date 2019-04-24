شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة يحتفل بـ«112 سنة أهلي»: «نعشقك بدون سبب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل النجم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، بمرور 112 عامًا على تأسيس نادي الأهلي في 24 أبريل 1907.

كتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «112 عامًا من الدروس والبطولات والمواقف والقيم والمبادئ نعشقك بدون سبب».

أضاف: «نادي الأهلي تأسس من أجل أن يعشق ويعطي دائما الأمل والطموح لكل من ينتسب إليه. كل عام ونادينا الحبيب بكل خير ورخاء».