شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة يحتفل بـ«112 سنة أهلي»: «نعشقك بدون سبب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل النجم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، بمرور 112 عامًا على تأسيس نادي الأهلي في 24 أبريل 1907.
كتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «112 عامًا من الدروس والبطولات والمواقف والقيم والمبادئ نعشقك بدون سبب».
أضاف: «نادي الأهلي تأسس من أجل أن يعشق ويعطي دائما الأمل والطموح لكل من ينتسب إليه. كل عام ونادينا الحبيب بكل خير ورخاء».
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