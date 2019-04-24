شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفي بمرور 112 عامًا على تأسيسه: «كل عام وأنت زين النوادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب احتفى نادي الأهلي بمرور 112 عامًا على إنشائه في 24 أبريل 1907. وكتب الحساب الرسمي للنادي على «فيس بوك»، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: «نحتفل اليوم بمرور 112 عاماً على نادينا العظيم». Advertisements أضاف: «112 عامًا من القيم والمبادىء والبطولات والإنجازات، كل عام وأنت زين النوادي». أنشئ الأهلي 24 أبريل 1907 بفكرة من عمر لطفي بك، وبمساعدة طلعت حرب ومصطفى كامل وغيرهم من كبار الشخصيات المصرية.

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