باقي على الزين.. تكة

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) انتصر فريقا الهلال والنصر ممثلا الوطن على فريقي الاستقلال الإيراني والزوراء العراقي ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا وذلك مساء أمس (الثلاثاء)، إذ وضع الهلال قدما في الدور ثمن النهائي للمسابقة بعدما ثأر من ضيفه استقلال طهران الإيراني عندما تغلب عليه 1-0 على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة، ويدين الزعيم بفوزه إلى مهاجمه الدولي الإيطالي جوفينكو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، رغم لعب الهلال بعشرة لاعبين لـ 40 دقيقة إثر طرد لاعب وسطه نواف العابد، ليحقق فوزه الثالث معززا موقعه في الصدارة برصيد 9 نقاط وبات بحاجة إلى نقطة واحدة لبلوغ ثمن النهائي، فيما تجمد رصيد الفريق الإيراني عند 4 نقاط في المركز الثالث، وعلى استاد كربلاء الدولي واصل النصر صحوته وعزز حظوظه في التأهل إلى الدور نفسه بعدما جدد فوزه على مضيفه الزوراء العراقي 2-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وكان الزوراء البادئ بالتسجيل عبر علاء عباس، لكن النصر رد بهدفين سجلهما يحيى الشهري، ونواف الفرشان، ليعزز النصر مركزه الثاني برصيد 6 نقاط بفارق 4 نقاط خلف ذوب آهن الذي كسب الوصل بنتيجة 2-0.

انتصر فريقا الهلال والنصر ممثلا الوطن على فريقي الاستقلال الإيراني والزوراء العراقي ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا وذلك مساء أمس (الثلاثاء)، إذ وضع الهلال قدما في الدور ثمن النهائي للمسابقة بعدما ثأر من ضيفه استقلال طهران الإيراني عندما تغلب عليه 1-0 على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة، ويدين الزعيم بفوزه إلى مهاجمه الدولي الإيطالي جوفينكو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، رغم لعب الهلال بعشرة لاعبين لـ 40 دقيقة إثر طرد لاعب وسطه نواف العابد، ليحقق فوزه الثالث معززا موقعه في الصدارة برصيد 9 نقاط وبات بحاجة إلى نقطة واحدة لبلوغ ثمن النهائي، فيما تجمد رصيد الفريق الإيراني عند 4 نقاط في المركز الثالث، وعلى استاد كربلاء الدولي واصل النصر صحوته وعزز حظوظه في التأهل إلى الدور نفسه بعدما جدد فوزه على مضيفه الزوراء العراقي 2-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وكان الزوراء البادئ بالتسجيل عبر علاء عباس، لكن النصر رد بهدفين سجلهما يحيى الشهري، ونواف الفرشان، ليعزز النصر مركزه الثاني برصيد 6 نقاط بفارق 4 نقاط خلف ذوب آهن الذي كسب الوصل بنتيجة 2-0.

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