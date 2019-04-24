شكرا لقرائتكم عقد المؤتمر الفنى للبطولة الأفريقية لرفع الأثقال اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد صباح اليوم الأربعاء المؤتمر الفنى للبطولة الأفريقية لرفع الأثقال التى تنظمها مصر بدءا من غدا وذلك بحضور محمود محجوب رئيس الاتحاد و مندوبى الدول المشاركة .
من جانبه أكد محمد موسى المدير الفنى للمنتخب على مشاركة مصر بـ 20 لاعب و لاعبة ، و الجدير بالذكر ان هذه المنافسة أحد المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .
يذكر ان منتخب مصر خاض مؤخرا معسكر مغلق فى اذربيجان من أجل التأهيل إلى هذه المنافسة الهامة .
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