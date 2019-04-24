شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الأربعاء فريق الاسماعيلى استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها غداً الخميس باستاد بتروسبورت بالجولة الــ30 للدورى المحلى ، حيث يختار البلجيكى سيدومير المدير الفنى للدراويش قائمة اللاعبين التى تغادر للقاهرة للدخول فى معسكر مغلق استعداداً للمباراة ، وحرص المدرب البلجيكى على تحفيز اللاعبين من أجل استعادة مسيرة الانتصارات وضرورة حصد مقعد مميز يليق باسم النادى وجماهيريته.

كما طالب سيدومير لاعبيه بأهمية اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لابديل فيها عن الفوز لاسعاد الجماهير ، ومن جانبهم تعهد اللاعبون ببذل قصارى جهدهم لعودة الانتصارات مجددا وتعويض النتائج السلبية التى تحققت بالجولات الماضية.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 28 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 42 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .