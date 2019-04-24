شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الغيابات تؤرق الأهلى قبل مواجهة تصحيح المسار أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى أزمة كبرى بعدما ضاعفت لعنة الإصابات مشاكل المدير الفنى قبل 24 ساعة من مباراة المصرى، المقرر لها غداً فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدورى، حيث فوجئ لاسارتى بعدم قدرة الثنائى محمد هانى وحسام عاشور على المشاركة فى مباراة الغد المُرتقبة للإصابة، حيث يعانى عاشور من الإصابة فى العضلة الضامة، فيما يعانى هانى من إجهاد عضلى.

وبذلك انضم عاشور وهانى لقائمة اللاعبين الغائبين عن المباراة، ويأتى فى مقدمتهم الثلاثى عمرو السولية ومحمد الشناوى ومروان محسن للإيقاف، فيما يتواصل غياب سعد سمير ووليد سليمان وكريم نيدفيد ورمضان صبحى للإصابة.

ليفقد المارد الأحمر عددا كبيرا من لاعبيه الأساسيين فى مباراة الغد التى يتطلع خلالها المارد الأحمر، لتحقيق الفوز من أجل تصحيح المسار وتجاوز صدمة الخسارة الأخيرة من بيراميدز بالدورى، وكذلك الحفاظ على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى بعد الخروج الأفريقى مؤخراً على يد صن داونز الجنوب أفريقى.