شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المؤتمر الفنى للبطولة الأفريقية لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد صباح اليوم الأربعاء المؤتمر الفنى للبطولة الأفريقية لرفع الأثقال التى تنظمها مصر بدءا من غدا وذلك بحضور محمود محجوب رئيس الاتحاد و مندوبى الدول المشاركة .

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من جانبه أكد محمد موسى المدير الفنى للمنتخب على مشاركة مصر بـ 20 لاعب و لاعبة حيث تُعد هذه المنافسة أحد المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

يذكر ان منتخب مصر خاض مؤخرا معسكر مغلق فى اذربيجان من أجل التأهيل إلى هذه المنافسة الهامة .