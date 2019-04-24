شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق البطولة الأفريقية للجودو بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الأربعاء، منافسات بطولة أفريقيا للجودو والتى تقام بجنوب أفريقيا بمشاركة المنتخب المصرى وتستمر حتى 29 أبريل الجار، ومن المقرر أن تقام اليوم منافسات الكاتا بينما الكوميتيه فتبدأ منافساته غدا.

يضم المنتخب كل من على حازم ، حاتم عبد الاخر ، وأحمد وحيد ، ومحمد عبد الموجود ، وأحمد عبد الرحمن ، ومحمد محى ، بالإضافة إلى على عيد ،و محمد عبد العال، وفيما يخص البنات فمنهم لمياء حسن ، ونوران كامل ، وكريمان كامل ، والاء ناصر وسلمى الشاذلى، ويرأس البعثة مطيع فخر الدين.

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يذكر أن مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد حضر فعاليات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقى و التى أقيمت أمس.