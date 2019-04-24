رياضة | موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بريمن في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بريمن في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق بايرن ميونيخ، ضد منافسه فريق فيردر بريمن اليوم الأربعاء 24 أبريل في المباراة التي ستجمع الفريقين في إطار منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس ألمانيا.

وستقام المباراة بين فريق بايرن ميونخ، وفريق فيردر بريمن في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر القنوات التالية :-

- sport Tv 3

- Euro sport 1

- sport klub 1 serbia

Advertisements

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونيخ :-

حراسة المرمى : اولرايش.

خط الدفاع : كيميتش - بواتينج - هوميلز - ألابا.

خط الوسط : جورتزيكا - ألكانتارا - جنابري - فرانك ريبيري.

خط الهجوم : مولر - ليفاندوفسكي.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق بايرن ميونيخ، ضد فريق فيردر بريمن في بطولة كأس ألمانيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.