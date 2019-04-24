رياضة | نجم الزمالك السابق: محمد إبراهيم لم يستطع تعويض غياب ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: محمد إبراهيم لم يستطع تعويض غياب ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق بأن عبد الله السعيد نجم براميدز كان أفضل لاغب في مباراة فريقه التي فاز بها على الزمالك اليوم، كما أكد على أن محمد إبراهيم نجم الزمالك لم يستطع غياب تعويض زميله المصاب فرجاني ساسي.

وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "لاعبو الزمالك الحاليين لا يستطيعون الفوز بأي بطولة".

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وأضاف :"محمد إبراهيم لم يستطع تعويض غياب فرجاني ساسي الذي تأثر الزمالك بغيابه".

واختتم سعيد تصريحاته قائلاً : " عبد الله السعيد كان أفضل لاعب في المباراة اليوم وعمر جابر طور نفسه والميداني أفضل مدافع في الدوري".