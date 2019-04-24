رياضة | إبراهيم سعيد: مباراة المصري للأهلي عنق زجاحة وعمار حمدي ليس ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد: مباراة المصري للأهلي عنق زجاحة وعمار حمدي ليس ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق على أن مباراة الأهلي المقبلة أمام المصري ستكون عنق الزجاجة بالنسبة للفريق الأحمر.

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وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "مباراة المصري بالنسبة للأهلي ستكون عنق الزجاجة له لأنه سيستغل تعثر الزمالك اليوم أمام براميدز لخطف المركز الثاني واعتقد أن لاعبو الأهلي سيستغلون هذه الفرصة لكسب ثقة الجمهور مرة أخرى".

واختتم سعيد تصريحاته قائلاً : "متعجب من اهتمام الأهلي بلاعبه المعار للاتحاد السكندري عمار حمدي ومن أنباء عودته مرة أخرى فهو ليس ميسي وإذا كان لاعبًا جيداً فلماذا استغنى الأهلي عنه وأعاره".