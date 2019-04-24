رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في البريميرليج والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في البريميرليج والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل مانشستر سيتي اليوم الأربعاء لمواجهة غريمه التقليدي واللدود فريق نادي مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي كان مقرراً لها يوم السادس عشر من شهر مارس الماضي.

وقبل اللقاء يتوفر مانشستر سيتي على 86 نقطة جمعها الفريق من 34 مباراة ويملك فرصة ذهبية للانقضاض على الصدارة حيث أنه في حاله فوزه بديربي مدينة مانشستر سيقتنص المركز الأول من ليفربول بفارق نقطة من الممكن أن تساهم في تتويجه بالدوري الذي ينتهي بعد ثلاثة جولات فقط.

في المقابل تكمن أهمية المباراة بالنسبة لمانشستر يونايتد في محاولة للحاق بأحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد خروج الفريق من مسابقة الموسم الجاري على يد برشلونة في الدور ربع النهائي حيث يحتل الشياطين الحمر المركز السادس برصيد 64 نقطة وفوزهم بلقاء الغد سيجعلهم رابعاً.

Advertisements

وتنطلق مباراة الفريقين والتي تقام على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

وفيما يخص القنوات الناقلة للقاء ستكون مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد للدروي الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط حيث يمكنكم متابعة المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة beIN SPORTS HD 2.