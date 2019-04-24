رياضة | صادم بين رئيس الزمالك ونجله بسبب المدرب الجديد للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صادم بين رئيس الزمالك ونجله بسبب المدرب الجديد للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض رئيس نادي الزمالك الاستسلام في ملف ضم مساعد مصري للجهاز الفني للفريق خلال الفترة القادمة بسبب التحفظ على بعض الأمور الفنية داخل الفريق.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن تجدد الاتصالات بين رئيس الزمالك وخالد جلال بعد مباراة بيراميدز والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف ومحاولة اقناعه للعمل كمدرب عام وهو ما قوبل بالرفض من جانب جلال بشكل نهائي.

وأكد المصدر أن رئيس الزمالك استقر على الحديث مع محمد صلاح المدير الفني لفريق "إف سي مصر" ومحاولة إقناعه بالانضمام إلى الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الحالية بعد نجاحه مع فريقه والصعود به إلى الدوري الممتاز.

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تحركات رئيس نادي الزمالك تواجهها رفض تام من جانب نجله أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالفريق وذلك بسبب تمسكه ببقاء كريستيان جروس كما هو بدون إجراء أية تعديلات على الجهاز المعاون حتى نهاية الموسم الجاري ومنحه الصلاحيات الكاملة.

رئيس الزمالك بات لديه قناعة كاملة أن جروس لن يحقق أي بطولة مع الفريق ومن الضروري تواجد عنصر خبرة معه في الجهاز الفني لتصحيح الأوضاع.

وخسر الزمالك بهدف نظيف أمام بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري سجله علي جبر.