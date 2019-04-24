رياضة | حوار| "إكسبريس بني سويف": التوفيق غاب عنا بالدور الثاني وأسوان اجتهد للصعود على مدار موسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار| "إكسبريس بني سويف": التوفيق غاب عنا بالدور الثاني وأسوان اجتهد للصعود على مدار موسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح محمد على صادق مهاجم بنى سويف أن يكون إكسبريس الصعيد هذا الموسم بأدائه المتميز مع فريقه السويفى بجانب كونه عنصرا حاسما بالعديد من المباريات بمشاركته مع بنى سويف بصورة أساسية أو كونه بديلا رابحا ، "الخليج 365 الرياضى" حرص على إجراء حوار مع مهاجم بنى سويف للتعرف على رؤيته لفريقه ومسيرته مع بنى سويف وصعود أسوان ومستقبله الكروى .

فى البداية كيف جاءت بدايتك الكروية؟

أنا من مواليد محافظة المنيا وأبلغ من العمر 30 سنة ، بدأت مسيرتى الكروية بالانضمام لصفوف ناشئ نادي الاسماعيلي ولعبت بمنتخب مصر للناشئين وللشباب ، ولعبت بعدة أندية أبرزها سموحة وغزل المحلة بالدوري الممتاز كما لعبت بصفوف اندية دمنهور والألومنيوم وكفر الشيخ وحرس الحدود .

كيف اتخذت قرار الانضمام لبنى سويف ؟

قرار الانضمام لصفوف بني سويف كان يوجد به نوع من المغامرة لصعوبة المنافسة والمسافات بين المحافظات بالمجموعة الأولى ، ولكن وجود الثنائي وائل حبيب مدير الكرة ومحمد يوسف المدير الفنى للفريق أعطاني طمأنينة لعملهم وكفائتهم وخبرتهم بمجموعة الصعيد .

لماذا ابتعد الفريق عن حجز بطاقة الصعود للممتاز رغم اعتلاء المسابقة لأسابيع عديدة ؟

ببنى سويف كان الفريق يتصدر ترتيب المجموعة بالدور الأول بشكل كامل وكنا موفقين ، ولكن نزولنا من صدارة المجموعة يرجع لعدم التوفيق ليس إلا خاصة مع وجود نفس اللاعبين وايضا ذات الجهاز الفنى الذى كان يسير بشكل جيد ولكن أخطاء التحكيم في العديد من المباريات أفقدتنا نقاط كانت كفيلة لصعودنا لدورى الأضواء والشهرة.

ماهو تقييمك بشكل شخصى عن تجربتك مع بنى سويف ؟

الحمد لله نجحت فى الظهور بمستوى جيد وتمكنت من إحراز 8 أهداف وصناعة العديد من الأهداف وهذا الأمر يعود منافسة زملائي في مركز الهجوم بنادى بني سويف حيث أن الفريق يمتلك احسن مهاجمين بالمجموعة بشهادة الجميع ولهم مستقبل كبير .

كيف تفسر نجاح أسوان فى العودة للدورى الممتاز ؟

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صعود أسوان مجهود وتعب سنوات ، والفريق نجح فى الحفاظ علي قوامه الأساسي من عامين كما أن مجلس الإدارة قام بتوفير جميع الإمكانيات والنهاية تكلل بصعود الفريق.

على صعيد بنى سويف انت مع بقاء أم رحيل الجهاز الفنى ؟

طبعا كنت ارى ضرورة الاستقرار على الجهاز الفني الحالى فهو ادرى بكل أمور الفريق ولكفائتهم الفنية ولكن أنا مجرد لاعب بصفوف الفريق والإدارة ترى ان التغيير في مصلحة النادى.

لعبت بالعديد من أندية القاهرة وبحرى ماهى الصعوبات بمجموعة الصعيد ؟

المنافسة في الصعيد ليها طبيعة مختلفة عن بحري والقاهرة نظرا لصعوبة الملاعب والمسافات بين المحافظات .

هل سيستمر مشوارك الكروى بصفوف بنى سويف بالموسم القادم ؟

أنا بعتذر عن الاستمرار مع بنى سويف وذلك لظروف أسرية تمنعني أني استمر واستكمل مشوار اللعب ببنى سويف وبمجموعة الصعيد وبتمني لبني سويف التوفيق الموسم المقبل والصعود بإذن الله .

ما هو رسالتك لجمهور بنى سويف ؟

جمهور بني سويف جمهور محترم وواع يقف خلف الفريق بجميع الملاعب وأشكرهم بشكل شخصي عن حبهم وتعبهم من اجل الفريق .

واحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 50 نقطة بجدول ترتيب المجموعة الأولى.