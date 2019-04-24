رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأربعاء والموافق 24 أبريل من الشهر الجاري عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات ونرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

- كأس إيطاليا:

ميلان × لاتسيو: اليوم في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة BT Sport 2 HD

- كأس ألمانيا:

فيردر بريمن × بايرن ميونيخ: اليوم في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة Eleven Sport 2 HD

- الدوري الانجليزي:

وولفرهامبتون × آرسنال: اليوم في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD

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مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي: اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

- الدوري الاسباني:

أتلتيكو مدريد × فالنسيا: اليوم الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

- الدوري الاماراتي:

الإمارات × شباب الأهلي: اليوم في تمام الساعة 3:55 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية

الظفرة × النصر: اليوم في تمام الساعة 4:10 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية