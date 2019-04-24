رياضة | المشرف على الكرة بتليفونات بني سويف لـ"الخليج 365 الرياضي": لم يتم حسم أمر نينو !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشرف على الكرة بتليفونات بني سويف لـ"الخليج 365 الرياضي": لم يتم حسم أمر نينو ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية عدة تأكيدات بقرب تولى أبو العينين شحاته المدير الفنى للفريق الكروى بنادى تليفونات بنى سويف تدريب إحدى الفرق بمجموعة الصعيد فى الوقت ذاته حرص مسوؤلو تليفونات بنى سويف أحد أندية دورى القسم الثانى بالصعيد على توضيح موقفهم من الأمر .

وقال المهندس أحمد سعد تمساح ، عضو مجلس إدارة نادى تليفونات بني سويف والمشرف العام على الكرة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضى": "فى الحقيقة أنا أنفى تلك الأخبار وواضح أن البعض فهم قيامنا بتقديم الشكر وإهداء درع النادى للمدير الفنى بختام مشوار الفريق هذا الموسم بمثابة إنهاء علاقتنا ببعض وهو أمر تقليدي نحرص عليه بالنادى".

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وأضاف: "بالطبع نتمنى استمرار المدير الفنى واللاعبين معنا الموسم القادم إن شاء الله بعد وضوح موقف الشركة بالنسبة للنادى وجارى تجهيز التقرير الفنى والادارى لعرضه على مجلس الإدارة ولم نتحدث فى بقاء أو رحيل الجهاز او اللاعبين بسبب عدم تحديد موقف الشركة".

واحتل تليفونات بنى سويف المركز الثالث برصيد 43 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .