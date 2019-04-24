رياضة | فرمان زيدان يجبر ريال مدريد على التفريط في نجميه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان زيدان يجبر ريال مدريد على التفريط في نجميه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قرر التخلي عن ثنائي الفريق على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت شبكة فوتبول إسبانيا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بأن زيدان الذي عاد إلى ريال مدريد الإسباني مرة أخرى بعد تسعة أشهر فقط من رحيله لا يريد الثنائي إبراهيم دياز وخيسوس فاييخو وقرر بالفعل التخلي عن خدماتهما في الصيف المقبل.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إبراهيم دياز صاحب الـ19 عاماً انضم لريال مدريد في يناير من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 15 مليون ولكن لم يحصل على الدقائق الكافية وفي وقت سابق من هذا الشهر ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه سيتم السماح له بالمغادرة على سبيل الإعارة من أجل كسب المزيد من الخبرة في أي مكان أخر.

في حين أن خيسوس فاييخو لم يلعب سوى 3 مباريات فقط هذا الموسم لقاء واحد في الدوري الإسباني الذي فاز به ريال مدريد على أتلتيك بيلباو الأحد الماضي ومن المقرر رحيله في الصيف خاصة وبعد التعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو نجم بورتو البرتغالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زين الدين زيدان يفكر في إحدث ثورة داخل الملكي بالتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم مع التخلي عن بعض اللاعبين في الفريق للعودة مرة أخرى للمنافسة على البطولات.