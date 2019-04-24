رياضة | على طريقة "ذكي شان" .. الزمالك يسير على خطى الأهلي ويرفع شعار "البنطلون آه" أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة "ذكي شان" .. الزمالك يسير على خطى الأهلي ويرفع شعار "البنطلون آه" أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق بيراميدز على منافسه الزمالك بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الثلاثاء، على استاد "الدفاع الجوي" ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف بيراميدز الوحيد عبر المدافع علي جبر في الدقيقة 25 من زمن اللقاء.

فوز بيراميدز على نظيره الزمالك يأتي بعد أيام قليلة من فوزه على القطب الثاني للكرة المصرية النادي الأهلي نادي القرن الإفريقي وبنفس النتيجة بهدف دون رد أيضًا في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "بتروسبورت" يوم الخميس الماضي 18 أبريل.

ما حدث من بيراميدز مع الأهلي والزمالك وفوزه عليهما في أسبوع واحد بالدوري هو تكرار لسيناريو الفيلم الشهير "ذكي شان" بطولة الفنان أحمد حلمي وحسن حسني، عندما تقابل "حلمي" مع بعض البلطجية في إحدي الشوارع المظلمة وأجبروه على خلع ملابسه وأطلق إفيه شهير "البنطلون أه" وعاد لمنزله مرتديًا "جلابية قصيرة"، وعندما أصر شقيقه محمود البزاوي الخروج للدفاع عنه تكرر معه الامر نفسه وعاد بالجلابية أيضًا ليسخر منه شقيقه ولكنه توسل إليه بعدم فضح أمره أمام والده.

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الأهلي خسر من بيراميدز الخميس الماضي بهدف دون رد، وابتعد عن صدارة الدوري الممتاز، وخرجت بعض الجماهير البيضاء للسخرية من المارد الاحمر و"التحفيل" عليه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأكد بعض الجماهير أن الزمالك قادر على تحقيق الانتصار على بيراميدز واستغلال سقوط الأهلي للإنفراد بالصدارة ولكن حدث ما لم يحمد عقباه، وتجرع الفارس الأبيض مرارة الهزيمة هو الآخر أمام بيراميدز وتنازل عن الصدارة، ليلقي سيل من السخرية من الجماهير الحمراء.

بيراميدز لم يخسر أيضًا من الاهلي والزمالك في الدور الأول للدوري، حيث فاز على المارد الأحمر 2-1، وتعادل مع أبناء ميت عقبة 3-3، ليحافظ على سجله خال من الهزائم أمام قطبي الكرة المصرية هذا الموسم.

بيراميدز كان المستفيد الأكبر من الصراع بين القطبين وجماهيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وظل يزحف بهدوء ويحصد النقاط دون أي إثارة حتي نجح في اقتناص صدارة ترتيب الدوري الممتاز، وترك الزمالك والأهلي خلفه لا يزال جماهيرهم يتصارعون رافعين شعار "لا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلني وطايلك".

وانفرد فريق بيراميدز بصدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 63 نقطة من 29 مباراة، متفوقًا على فريق الزمالك الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 60 نقطة من 27 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، لترتفع أسهم بيراميدز في حصد لقب البطولة المحلية هذا الموسم.