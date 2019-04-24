رياضة | جوارديولا يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي أن لاعبه الجزائري رياض محرز باق في صفوف السيتزينز الموسم المقبل بصورة طبيعية ولا نية إطلاقاً للتفريط فيه.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد ربطت محرز بالرحيل عن فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك بسبب قلة الدقائق التي حصل عليها اللاعب منذ قدومه من ليستر سيتي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر يونايتد أكد بيب أن رياض سيكون ضمن المجموعة الموسم القادم طالما أنه متواجد على رأس القيادة الفنية لن يرحل.

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وأضاف " لست بحاجة إلى التحدث عن الإمكانيات الفردية والمهارية التي يتوفر عليها رياض فالجميع يعرفها وتخدم الفريق في الكثير من المباريات والمنافسة الموجودة بينه وبين زملائه نحن سعداء بها ".

يذكر أن رياض محرز سبق وقد إنتقل من ليستر سيتي صوب مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية في صفقة كلفت خزائن السيتزينز مبلغ 67 مليون جنية إسترليني.