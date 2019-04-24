اونلاين | يلا شوت مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة Manchester United اون لاين بث مباشر اليو

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يلا شوت مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة Manchester United اون لاين بث مباشر اليوم

تختتم اليوم الأربعاء مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بلقاء ديربي مانشستر الذي يجمع اليونايتد بضيفه السيتي على ملعب أولد ترافورد.

يلا شوت مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة Manchester United اون لاين بث مباشر اليوم

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على نتيجة مباراة الفريقين في الدور الأول بالإضافة إلى القنوات التي ستقوم بنقل اللقاء على الهواء مباشرةً.

يلا شوت مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة Manchester United اون لاين بث مباشر اليوم

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر 2018 لحساب مباريات الجولة الثانية عشر قد إنتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.

يلا شوت مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة Manchester United اون لاين بث مباشر اليوم

وأحرز ثلاثية السيتزينز في هذه المباراة دافيد سيلفا وسيرجيو أجويرو بالإضافة إلى متوسط الميدان الألماني إلكاي جوندوجان فيما دون الفرنسي أنتوني مارسيال هدف اليونايتد الوحيد من ركلة جزاء.

يلا شوت مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة Manchester United اون لاين بث مباشر اليوم

وتنقل المباراة التي تجمع الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة على القنوات التالية :-

IRIB TV 3

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Sport TV 1

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

Movistar Futbol

Canal + Sport Polska

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 1

DAZN 1 HD