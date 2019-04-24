اونلاين | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة Man City مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كور

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بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة Man City مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار Koora

تختتم اليوم الأربعاء مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بلقاء ديربي مانشستر الذي يجمع اليونايتد بضيفه السيتي على ملعب أولد ترافورد.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة Man City مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار Koora

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على نتيجة مباراة الفريقين في الدور الأول بالإضافة إلى القنوات التي ستقوم بنقل اللقاء على الهواء مباشرةً.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة Man City مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار Koora

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر 2018 لحساب مباريات الجولة الثانية عشر قد إنتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة Man City مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار Koora

وأحرز ثلاثية السيتزينز في هذه المباراة دافيد سيلفا وسيرجيو أجويرو بالإضافة إلى متوسط الميدان الألماني إلكاي جوندوجان فيما دون الفرنسي أنتوني مارسيال هدف اليونايتد الوحيد من ركلة جزاء.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة Man City مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار Koora

وتنقل المباراة التي تجمع الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة على القنوات التالية :-

IRIB TV 3

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Sport TV 1

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

Movistar Futbol

Canal + Sport Polska

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 1

DAZN 1 HD