انت الان تتابع أحمد حسن: هزمنا الأهلى والزمالك في أقل من أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢١ ص

أحمد حسن

تحدث أحمد حسن، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن المباراة التي جمعت فريقى بيراميدز والزمالك، وحسمها بيراميدز لصالحه بهدف نظيف، جاء عن طريق علي جبر، والتي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات مواجهات الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز. وقال حسن في تصريحات تليفزيونية : «قدمنا مستوى مميز وحققنا الفوز على قطبى الكرة فى أقل من أسبوع، وهذا يعنى الكثير بالنسبة لنا».

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وتابع: «المنظومة بأكملها تعمل بشكل جيد وتجتهد من أجل التواجد بشكل قوى فى الدورى، وقدرنا نكون فريق متجانس يقدم أداء محترم فى أقل من شهر ونصف، وهذا يحسب للإدارة الفنية والتوظيف الجيد وامتلاك اللاعبين الدوليين ذوي الخبرات العالية». واختتم حديثه بالقول: «نمتلك الثقة داخل الملعب وأفضل ما