انت الان تتابع أحمد حسن: الفوز بالدوري ليس الهدف الوحيد لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

أحمد حسن

قال أحمد حسن، المشرف العام على كرة القدم في نادي بيراميدز، إن فوز ناديه على الزمالك، مساء الثلاثاء، يؤكد أنه فريق كبير رغم كل ما تعرض إليه، لأنه جاء بعد أيام من الفوز على الأهلي القطب الثاني للكرة المصرية. وأضاف حسن، خلال تصريحاته عقب المباراة ببرنامج «ستاد مصر» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة «ON sport»، أن منظومة بيراميدز تعمل بشكل احترافي على أعلى مستوى نال احترام الجميع، موضحًا أن النادي تم انشاؤه للتواجد بقوة في الكرة المصرية وأنه يتمنى مواصلة الفريق طريقه بنفس القوة.

وأشار الصقر إلى أن الثقة التي تظهر في أداء بيراميدز خلال جميع مبارياته، تأتي بفضل مجموعة اللاعبين أصحاب الخبرات والإمكانيات الكبيرة، تحت قيادة جهاز فني له ثقله بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، مضيفًا أن الفريق أهدر بعض النقاط في بطولة الدوري بسبب عدم التجانس المطلوب، والذي بدأ يظهر حاليًا. ويرى قائد منتخب

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