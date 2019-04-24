انت الان تتابع تركي آل الشيخ يحتفل بفوز بيراميدز على طريقة فيلم 424 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص
تركي آل الشيخ
أحتفل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي، ومالك نادي بيراميدز، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، بفوز فريقه على فريق الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر مقطع فيديو لمشهد من فيلم 424 بطولة يونس شلبي، وسمير غانم، ووحيد سيف، وأمين الهنيدي، ولبلبة، والذي تم إنتاجه سنة 1981، وهو من إخراج أحمد فؤاد. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، بهدف نظيف.
وجاء هدف فريق بيراميدز عن طريق علي جبر، كما أهدر عمر خربين ركلة جزاء تصدى لها محمود عبدالرحيم جنش في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 63 نقطة، يرتقي بها
وجاء هدف فريق بيراميدز عن طريق علي جبر، كما أهدر عمر خربين ركلة جزاء تصدى لها محمود عبدالرحيم جنش في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 63 نقطة، يرتقي بها إلى صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الفارس الأبيض الذي تراجع للمركز الثاني، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 58 نقطة.
ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره مصر للمقاصة، الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين.
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