شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفربول إيكو» تكشف سبب تواجد محمد صلاح في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة نيويورك الأمريكية لحضور حفل مجلة «تايمز» الأمريكية.

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المجلة الأمريكية أعلنت اختيار «صلاح» ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم بفضل تأثيره الكبير مع فريقه ومنتخب بلاده في الآونة الأخيرة.

ذكرت صحيفة «ليفربول إيكو» أن صلاح يرتبط بمباريات حاسمة ومصيرية مع ليفربول، حيث يواجه الريدز فريق هدرسفيلد، الجمعة، ضمن منافسات الدوري.

غرّد «مو» عبر حسابه على «تويتر»، مساء الثلاثاء، مرفقًا صورة له أمام زوج من الفطائر، معقبًا: «عندما تكون في نيويورك يكون الأكل وكأنك في روما».