شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو وإداري الزمالك يعتدون بالضرب على مصور «المصري اليوم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض مصور «المصري اليوم» عبدالرحمن جمال للاعتداء على يد عدد من لاعبي وإداريي فريق نادي الزمالك عقب انتهاء مباراته أمام فريق بيراميدز، مساء الثلاثاء، داخل أرضية ملعب الدفاع الجوي.

البداية كانت باشتباك لاعبي الزمالك مع أفراد الأمن والشرطة المكلفين بحماية طاقم تحكيم المباراة داخل أرضية الملعب، لكن اللاعبون اعتدوا بالضرب على الزميل «جمال» أثناء قيامه بدوره الصحفي.

صادر لاعبو الزمالك الهاتف الشخصي للزميل الذي توجه على الفور إلى قسم شرطة أول مدينة نصر لتحرير محضر بالواقعة، وقال: «كنت أقوم بواجبي في تغطية أحداث المباراة كمصور صحفي مع زملائي».

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أضاف: «كنت أوثق اشبتاك لاعبي الزمالك مع أفراد الأمن، وفوجئت باللاعب محمد إبراهيم يحاول مصادرة هاتفي المحمول والمادة المصورة لمنع نشرها، ثم قام إداري الفريق محمد عيد بالتعدي عليّ وزملائي».

تابع: «بعد ذلك قام عامل فريق الزمالك الشهير بـ(ميلا) بالاعتداء بالضرب عليّ أيضًا، وبعدها اشترك حارس الفريق الأساسي محمود عبدالرحيم (جنش) بالاعتداء عليّ بالركل والضرب، وانضم إليهما اللاعب محمد عبدالغني».

أردف قائلًا: «حاول اللاعب عمر صلاح فض الاشتباك بيني وبين لاعبي وإداري الفريق والعامل (ميلا)، لكنه فشل، واستمرت اعتداءات اللاعبين عليّ بالضرب، حتى استطاعوا مصادرة هاتفي من قبل إداري الفريق محمد عيد».

أشار «جمال» إلى تواصل عدد من لاعبي الفريق معه من أجل إعادة الهاتف مقابل حذف فيديوهات الاشتباكات»، مؤكدًا أنه رفض العرض، وفضّل التوجه إلى قسم شرطة مدينة نصر لتحرير محضر بالواقعة.